إنفوغرافيك ا مهاجرون تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية خلال (01-12) يونيو
إنفوغرافيك:
المهاجرون الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل البحرية الليبية منذ 01 حتى 12 يونيو بلغ 1113 مهاجرًا:
01 يونيو:
إنقاذ 139 مهاجرًا (الدفعة الأولى)
الجنسيات الأفريقية
على متن زورق مطاطي
زورق الإنقاذ (الزاوية)
01 يونيو:
إنقاذ 78 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
متن زورق مطاطي
زورق الإنقاذ (أوباري)
06 يونيو:
إنقاذ 59 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن زورق مطاطي
زورق الإنقاذ (أوباري)
10 يونيو:
إنقاذ 288 مهاجرًا (الدفعة الأولى)
الجنسيات الأفريقية والآسيوية
على متن زورق مطاطي
زورق الإنقاذ (راس أجدير)
10 يونيو:
إنقاذ 151 مهاجرًا (لدفعة الثانية)
الجنسيات الأفريقية
على متن زورق مطاطي
زورق الإنقاذ (أوباري)
10 يونيو:
إنقاذ 13 مهاجرًا (الدفعة الثالثة)
5 رجال امرأتين 6 أطفال
الجنسية الليبية
12 يونيو:
إنقاذ 119 مهاجرًا (الدفعة الأولى)
الجنسيات مختلفة
على متن زورق مطاطي
زورق الإنقاذ (العنقاء3)
12 يونيو:
إنقاذ 60 مهاجرًا (الدفعة الثانية)
الجنسيات الأفريقية والأسيوية
على متن زورق مطاطي
12 يونيو:
إنقاذ 206 مهاجرًا (الدفعة الثالثة)
الجنسيات الأفريقية
على متن 4 زوارق خشبية
زورق الإنقاذ (راس أجدير)