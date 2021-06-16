إنفوغرافيك ا مهاجرون تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية خلال (01-12) يونيو

إنفوغرافيك:

المهاجرون الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل البحرية الليبية منذ 01 حتى 12 يونيو بلغ 1113 مهاجرًا:

01 يونيو:

إنقاذ 139 مهاجرًا (الدفعة الأولى)

الجنسيات الأفريقية

على متن زورق مطاطي

زورق الإنقاذ (الزاوية)

01 يونيو:

إنقاذ 78 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

متن زورق مطاطي

زورق الإنقاذ (أوباري)

06 يونيو:

إنقاذ 59 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

على متن زورق مطاطي

زورق الإنقاذ (أوباري)

10 يونيو:

إنقاذ 288 مهاجرًا (الدفعة الأولى)

الجنسيات الأفريقية والآسيوية

على متن زورق مطاطي

زورق الإنقاذ (راس أجدير)

10 يونيو:

إنقاذ 151 مهاجرًا (لدفعة الثانية)

الجنسيات الأفريقية

على متن زورق مطاطي

زورق الإنقاذ (أوباري)

10 يونيو:

إنقاذ 13 مهاجرًا (الدفعة الثالثة)

5 رجال امرأتين 6 أطفال

الجنسية الليبية

12 يونيو:

إنقاذ 119 مهاجرًا (الدفعة الأولى)

الجنسيات مختلفة

على متن زورق مطاطي

زورق الإنقاذ (العنقاء3)

12 يونيو:

إنقاذ 60 مهاجرًا (الدفعة الثانية)

الجنسيات الأفريقية والأسيوية

على متن زورق مطاطي

12 يونيو:

إنقاذ 206 مهاجرًا (الدفعة الثالثة)

الجنسيات الأفريقية

على متن 4 زوارق خشبية

زورق الإنقاذ (راس أجدير)