إنفوغرافيك ا السم والترياق.. كابوس لدغات العقارب يؤرق أهالي الجنوب

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

يعاني سكان الجنوب هذه الأيام خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف من لسعات العقارب السامة، ونشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعراض اللدغ وكيفية القيام بالإسعافات الأولية.

أعراض اللدغ:

– ألم وزرقة وتورم في مكان اللدغة أو العضة.

– زغللة العين.

– دوخة وغثيان وقيء.

– التعرق الغزير.

– زيادة إفراز اللعاب.

– العطش الشديد

– ضعف العضلات.

– عدم القدرة على المشي.

– توقف التنفس في الحالات الشديدة.

الإسعاف الأولية:

– تهدئة المصاب وعدم تحريكه.

– عدم تحريك العضو المصاب.

– جعل مستوى العضة أو اللدغة اخفض من مستوى القلب.

– امسح مكان العضة أو اللدغة بالكحول أو الماء والصابون.

– اربط فوق العضة أو تحتها بحوالي 5 سم إن أمكن.

– قم بتبريد المكان المصاب بالثلج لتخفيف الألم وتقليل امتصاص السم.

– عليك القيام بكل هذه الأمور والإسراع في نقل المصاب لأقرب مستشفى.