وصول الشحنة الثانية من لقاح «سبوتنيك» الروسي إلى ليبيا هل سيستفيد المواطن من هذه الجرعة التي من المفترض أنه قد تحصل عليها بعد "21" من الجرعة الأولي ؟

أخبار ليبيا 24 – صحة

وصلت الشحنة الثانية من لقاح «سبوتنيك» الروسي المضاد لفيروس كورونا، إلى مطار «معيتيقة الدولي»، ظهر اليوم.

وبحسب بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، فإنه جرى إيداع الشحنة التي تحتوي على مائة ألف جرعة من اللقاح، بمخازن جهاز الإمداد الطبي، في مدينة طرابلس.

وقام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بسحب عينات من الشحنة، لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة قبل الإفراج عنها واستخدامها.

يشار إلى أن مخازن وزارة الصحة، تسلمت في إبريل الماضي، أول شحنة من لقاح «سبوتنيك» الروسي بما يتجاوز مائة ألف جرعة.

وأصبح لقاح سبوتنيك V الروسي أحد أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي، وبفضل فاعليته التي تتجاوز 97 في المئة، أصبح مستخدما في نحو 65 دولة حول العالم.

وحصل لقاح سبوتنيك V الروسي على عدد كبير من الموافقات الحكومية، وتم اعتماده في أكثر من 67 دولة يتجاوز إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.5 مليار نسمة، منذ تسجيله في وزارة الصحة الروسية في أغسطس 2020، ليصبح حينها أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.

وتم تطوير اللقاح إثر ظهور الجائحة بواسطة معهد أبحاث “غامالي”، بينما تم إنتاجه مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.