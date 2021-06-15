وزير خارجية الكويت لـ”المنقوش”: سنتبنى مبادرة استقرار ليبيا التي ستعرض في «برلين2» وزير خارجية الكويت : نتمني أن تنعم ليبيا بالاستقرار والسلام وتعود إلى موقعها الطبيعي

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بالعاصمة القطرية الدوحة، وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائئي لجامعة الدول العربية.

وجرى خلال هذا اللقاء، تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وبنود جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

ونوه وزير الخارجية الكويتي، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، حيث أن أول زيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية للخارج كانت لدولة الكويت، وحملت رسائل مهمة.

وأكد أن موقف الكويت ثابت من القضية الليبية الداعم للحل السياسي، متمنياً أن تنعم ليبيا بالاستقرار والسلام وتعود إلى موقعها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

من جهتها، عبرت الوزيرة، عن امتنانها لدولة الكويت لحرصها الدائم على أمن واستقرار ليبيا، متمنيه من دولة الكويت المساندة من خلال تبني مبادرة استقرار ليبيا التي ستعرض على مؤتمر برلين “2” في الثالث والعشرين من الشهر الجاري والمتضمنة رؤية ليبية خالصة لمعالجة القضية الليبية وفق خارطة الطريق ومخرجات برلين 1.

هذا ورحب وزير الخارجية الكويتي، بهذه المبادرة، وأكد أن دولة الكويت ستتبناها وتدافع عنها باعتبارها خرجت من الليبيين أنفسهم.