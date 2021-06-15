معيتيق يستضيف السفير البريطاني في منزله لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا

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قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الأسبق، أحمد معيتيق، إنه أجرى نقاشًا مع السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هبتن ومرافقيه، حول مستجدات الوضع الليبي ومؤتمر برلين الثاني المزمع عقده في 23 يونيو الجاري.

جاء ذلك في تغريدة اليوم الثلاثاء لأحمد معيتيق على حسابه في تويتر.

استضفت يوم أمس في بيتي بمدينة مصراتة سعادة السفير البريطاني بليبيا السيد نيكولاس هبتن @NicholasHopton والمرافقين له @UKDA_Libya و @JamesTurnerGB حيث تناقشنا تطورات الوضع في ليبيا ومؤتمر برلين الذي يجب أن تكون أهم مخرجاته تحقيق الأمن والاستقرار وإجراء الانتخابات في وقتها #ليبيا pic.twitter.com/KQigJLXwJl — أحمد معيتيق (@MaiteegAhmed) June 15, 2021

وقال معيتيق، إنه استضاف السفير البريطاني ومرافقيه في بيته بمدينة مصراتة الإثنين، حيث ناقشوا تطورات الوضع في ليبيا ومؤتمر برلين، والذي يجب أن تكون أهم مخرجاته تحقيق الأمن والاستقرار وإجراء الانتخابات في وقتها ليبيا.