لجنة مختصة تزور مطار طبرق الدولي
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زات أمس الإثنين لجنة مختصة مشكلة بقرار من رئيس مصلحة المطارات لغرض الكشف والصيانة الدورية لإنارة المهابط والساحات وأجهزة المساعدات البصرية مطار طبرق الدولي.
وذكر مكتب الإعلام والإشراف والتوثيق والمتابعة أن اللجنة رفقة مهندسي الإنارة والمنظومات بمطار طبرق قامت بجولة تفقدية تم خلالها فحص إنارة (التكسي ويه).
وأضاف المكتب الإعلامي أن اللجنة تفقدت كذلك إنارة المهبط بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية وأكمام تحديد اتجاه الريح
وأشار مكتب الإعلام والإشراف والتوثيق والمتابعة إلى أنه تمت معاينة غرفة تحكم إنارة الحقل الجوي والمولدات.