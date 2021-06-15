تويتر تضيف خيار “صيغة المؤنث” للمغردات باللغة العربية

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أطلق موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، إعدادا جديدا باللغة العربية يتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.

وقالت رئيسة قسم الاتصالات في شركة تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رشا فواخيري “اليوم أطلقنا إعدادا جديدا للغة العربية بالصيغة المؤنثة على تويتر دوت كوم”.

وأضافت، “أصبح بإمكان أي امرأة بسهولة في أي مكان بالعالم تسجيل الدخول على تويتر وتقوم بواسطة الإعدادات بتحديث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض”.

وأضافت “بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة”.

رحبوا بالعربية (مؤنث)، لغة العرض الجديدة على نسخة الويب من تويتر. #أتحدث_بالمؤنث pic.twitter.com/MQL7qkou2K — Twitter MENA (@TwitterMENA) June 15, 2021

وقالت فواخيري، “هدفنا في تويتر هو خدمة المحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل”.

والتعليمات على التطبيق باللغة العربية تظهر باستخدام كلمة “غرّد” ومع تغيير الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة للفعل، “غرّدي”.

وأضافت، إن “اللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا، ومثل كل التحديثات التي نطلقها، سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع الجميع على المستجدات”.

وقالت إن شركة تويتر بدأت باللغة العربية وربما تمتد المبادرة لتشمل لغات أخرى.