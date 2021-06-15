بليحق: يعلن استئناف جلسة رسمية “مغلقة” لمجلس النواب

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صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء أن مجلس النواب استأنف اليوم جلسته الرسمية برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وأضاف بليحق أن الجلسة استأنفت “مغلقة” لمناقشة بند مشروع الميزانية العامة للدولة 2021 وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة بحضور لنائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني احميد حومة.

وكان مجلس النواب أعلن أمس الإثنين تعليق جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية، إثر مشادة بين عضوين من أعضائه حول زيارة الوفد التركي الأخيرة إلى العاصمة طرابلس.

وأعلن المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، تعليق جلسة مجلس النواب إلى اليوم الثلاثاء بعد أن انعقدت لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.