النواب يكلف إبراهيم بوشناف مستشارا جديدا للأمن الوطني

أخبار ليبيا 24

أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء قرارا بتكليف إبراهيم بوشناف كمستشارا جديدا للأمن الوطني .

والجدير بالذكر أن بوشناف هو وزير الداخلية السابق لحكومة عبدالله الثني المنتهية ولايتها.

وبوشناف تحصل على ليسانس قانون في العام 1980، وعمل وكيلاً للنيابة منذ عام 1980 حتى العام 1988 الذي تحول فيه للعمل القضائي، كما عمل في سلك القضاء شغل منصب قاضٍ بمحكمة بنغازي الابتدائية ثم رئيسا لمحكمة الأبيار ومن بعدها محكمة توكرة.

كما تقلد عدة مناصب أخرى من بينها النقيب العام للقضاء والنيابة لمدة أربع سنوات، وعمل عضواً بالفريق القانوني بجامعة الدول العربية لأربع سنوات، ونال عضوية منظمة الحقوقية الديمقراطية التي تتخذ من نيودلهي الهندية مقراً لها.