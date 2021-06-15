النائبة حليمة العائب: تم الاتفاق على استدعاء الحكومة للمساءلة

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو مجلس النواب حليمة العائب اليوم الثلاثاء إنه تم الاتفاق خلال جلسة اليوم على استدعاء حكومة الوحدة الوطنية يوم 28 يونيو الجاري للمساءلة بعد مرور 100 يوم من العمل، وإثبات أو تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب لتضمين قانوني الشرطة والمعلمين.

وأوضحت العائب لـ”أخبارليبيا24″ أن رئاسة مجلس النواب قامت بمراسلة بعثة الأمم المتحدة لإخطارها بما تم التوصل إليه وتوضيح أسباب التعطيل فيما يخص شاغلي المناصب السيادية.

وذكرت عضو مجلس النواب أن المجلس غير مسؤول عن التأخير وفي حال عدم رد مجلس الدولة الاستشاري سيتم تجاوزه والفصل في هذا الأمر، مشيرة إلى أنهم في انتظار الرد للفصل في المناصب السيادية وبعدها يتم إقرار الميزانية.

وأضافت العائب، أن تأجيل إقرار الميزانية إلى حين الرد خلال اليومين القادمين ، وفي انتظار رد اللجنة المشكلة والمتواصلة مع الحكومة، مؤكدة استمرار جلسات مجلس النواب.