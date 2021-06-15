الصور يطالب بدخول قوة من الداخلية إلى مدينة العجيلات للتصدى للانتهاكات

توجيه جديد من النائب العام بشأن مدينة العجيلات

15 يونيو، 2021 10:00 م
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أخبار ليبيا 24 – أمن

أصدر النائب العام، المستشار الصديق الصور، قرارا اليوم الثلاثاء، طالب فيه بإدخال قوة من عناصر وزارة الداخلية الشرطية إلى مدينة العجيلات.

وبرر القرار دخول القوة الشرطية للمدينة بالتصدى للانتهاكات وإقرار الأمن بالمدينة.

وطلب النائب العام في القرار الموجه لوزارتي الدفاع والداخلية، بوضع إطار عملي تطبيقي فاعل “خطة أمنية” يشترك في إعدادها والعمل على مخرجاتها كل الجهات المعنية لضبط المجرمين تحت إشراف النيابة العامة.

15 يونيو، 2021 10:00 م
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