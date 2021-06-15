الدبيبة والصور يؤكدان على ضرورة دعم المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان

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أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والنائب العام المستشار الصديق الصور، على ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ونزلائها.

جاء ذلك في بيان للحكومة حيث عقدا اجتماعا بديوان رئاسة الوزراء لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالعقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون لغرض إيجاد حلول لها.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة أكد على أن حكومة الوحدة ستعمل على دعم النيابة العامة بالإمكانيات المتاحة التي تسهم في إنجاز عملها.

كما أكد أن الحكومة تعول على التحقيقات المجراة بمعرفة مكتب النائب العام لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام وجعلها إحدى الركائز التي تستند إليها الحكومة في إجراءات الإصلاح.