الحرس البلدي بنغازي يناشد المواطنين التأكد من المنتجات الزراعية قبل شرائها

أخبار ليبيا24

ناشد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي بنغازي، الرائد ابراهيم الطلحي، المواطنين بضرورة التأكد من المنتجات الزراعية قبل شرائها من أسواق الخضار.

جاء ذلك بعد قيام جهاز الحرس البلدي حملة واسعة رفقة أعضاء مركز الرقابة على الأغذية لمصادرة منتج (الخس) من محال وأسواق الخضروات ببنغازي.

وأكد الطلحي، لأخبار ليبيا24، أن بعد سحب عينات من منتج الخس من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، تبين أن المنتج لم يقض الفترة المتفق عليها بعد رش المبيدات الفطرية المستخدمة.

وحذّر من أن أكل المنتج قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وباشر الحرس البلدي حملة لجمع “الخس” واتلافه على الفور في مكب نفايات قنفودة العمومي، بعد كتاب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي، والذي أكد أن السلطة الموجودة بها مبيد فطري وغير صالحة للاستهلاك البشري.