افتتاح أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الشباب

إشراك الشباب في إعداد قانون يضمن حقوقهم وتطلعاتهم

15 يونيو، 2021 10:31 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

افتتح وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الشباب.

الزني أكد خلال الاجتماع، أمس الإثنين، بطرابلس الحاجة الملحة لإعداد هذا القانون لضمان حقوق الشباب والإسهام في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم .

وتطرق الاجتماع للعديد من القضايا والتحديات التي تواجه الشباب الليبي، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة، على موقع “فيسبوك”.

وأكد البيان على ضرورة أن يكون للنخب الشبابية والمهتمين بالشأن الشبابي دور بارز في صياغة هذا القانون، ووجه بضرورة وضع الآليات المناسبة لإشراك الشباب في إعداد القانون.

وناقش رئيس اللجنة المكلفة إعداد القانون عمر حسين، خطة عمل اللجنة، فيما أكد أعضاؤها ضرورة تكاتف الجهود من أجل إنجاز المهام المناطة بهم.

15 يونيو، 2021 10:31 م
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