استخراج 3 حاويات متفجرات مدفونة قرب مدينة جالو

أخبارليبيا24

أعلن مكتب الإعلام الأمني لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية استخراج (3) حاويات من المُتفجرات مدفونة تحت الأرض قرب مدينة جالو.

وأضاف مكتب الإعلام عبر حسابه على “فيسبوك” أن أعضاء الغُرفة الأمنية للسيطرة واصلت العمل لمدة خمسة أيام لاستخراج هذه الحاويات التي دُفنت منذ عام 2015 تحت الأرض.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن الحاويات كانت مدفونة في حقل (59) الموقع (9) والتابع لشركة هاليبورتن النفطية جنوب البلاد.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية أنه تم نقل الحاويات والتحفظ عليها إلى حين البث بها فيما تُخوله اللوائح والقوانين بالدولة الليبية.