اختتام ورش عمل لمدخلي بيانات علاوة الحصص للمعلمين ببنغازي

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احتضنت مدرسة اشبيلة بمدينة بنغازي احتفالية تم خلالها تكريم عدد من المشرفين على تقديم ورش لمدخلي بيانات علاوة الحصة للمعلمين .

وكانت مراقبة تعليم بنغازي قد كلفت عدد من الأساتذة بالعمل على ورش للتعريف بطرق إدخال علاوة الحصص للمعلمين، حيث استمرت الورش لفترة 4 أيام متتالية .

ونظمت ورش العمل في عدد من المدراس المختلفة وهي “مدرسة أسامة بن زيد”، و”القاهرة”، ز”المرحوم عيسى ارخيص “جردينة ” ، و”شهداء جنين ” .

وحضر ختام ورش العمل عدد من مسؤولي التعليم في بنغازي على رأسهم مراقب التعليم بنغازي الأستاذ مصطفى بلحسن، ومدير مكتب خدمات البركة الاستاذ جمال نتفة، ومدير مكتب خدمات السلاوي الـستاذ خالد الدغاري، ومدير مدرسة اشبيلية .