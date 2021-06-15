إنقاذ 338 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس

15 يونيو، 2021 10:35 ص
34
حرس السواحل الليبية

أخبار ليبيا24

تمكن حرس السواحل الليبية من إنقاذ 338 مهاجر غير شرعي من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن خمسة قوارب.

وأفاد الناطق برئاسة أركان القوات البحرية الليبية في طرابلس مساء الإثنين أن عملية الإنقاذ جاءت فور تلقي نداء استغاثة وتحريك الزورق راس جدير بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

وأضاف أنه فور اتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

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15 يونيو، 2021 10:35 ص
34

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