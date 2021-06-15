إنفوغرافيك ا تعرف على أبناء عضو جماعة الإخوان “محمد بعيو” الذي توفي مؤخًرا
إنفوغرافيك:
توفي محمد بعيو أحد أعضاء جماعة الإخوان وأبرز مناصري الفكر المتطرف إثر سكتة قلبية
لدى بعيو الذي عرف عنه عدائه للمؤسسات الأمنية من الأبناء ثلاث قتلوا جميعًا وهم:
جعفر:
يشتهر بـ”بوحنك”
من مواليد 1998
من سكان السلماني الغربي بنغازي
التحق بـ(الدرع 1) في 2012 تحت إمرة وسام بن حميد
أعلن البيعة لأنصار الشريعة أواخر 2013
بداية مشاركته المواجهات ضد الجيش في “بنينا”
أعلن البيعة لداعش في 2014
ظهر في تقرير مصور لداعش
قتل بعد تنفيذه عملية انتحارية في قنفودة في 2016
مالك:
من مواليد 1994
شارك في أحداث فبراير 2011 ضمن مليشيا “ثوار طرابلس”
انتقل إلى “سرية مالك” 2014 بإمرة المتطرف سالم صفور
أعلن البيعة لداعش في أوائل 2015
أعلن عن مقتله في 2015
عمر:
من مواليد 1991
تابع أنصار الشريعة
قتل خلال المواجهات مع الجيش في “بنينا” في 2014
ظهر الأب حينها في صوره وهو يؤبنه ويغطي كفنه راية تنظيم أنصار الشريعة