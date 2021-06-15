إنفوغرافيك ا تعرف على أبناء عضو جماعة الإخوان “محمد بعيو” الذي توفي مؤخًرا

إنفوغرافيك:

توفي محمد بعيو أحد أعضاء جماعة الإخوان وأبرز مناصري الفكر المتطرف إثر سكتة قلبية

لدى بعيو الذي عرف عنه عدائه للمؤسسات الأمنية من الأبناء ثلاث قتلوا جميعًا وهم:

جعفر:

يشتهر بـ”بوحنك”

من مواليد 1998

من سكان السلماني الغربي بنغازي

التحق بـ(الدرع 1) في 2012 تحت إمرة وسام بن حميد

أعلن البيعة لأنصار الشريعة أواخر 2013

بداية مشاركته المواجهات ضد الجيش في “بنينا”

أعلن البيعة لداعش في 2014

ظهر في تقرير مصور لداعش

قتل بعد تنفيذه عملية انتحارية في قنفودة في 2016

مالك:

من مواليد 1994

شارك في أحداث فبراير 2011 ضمن مليشيا “ثوار طرابلس”

انتقل إلى “سرية مالك” 2014 بإمرة المتطرف سالم صفور

أعلن البيعة لداعش في أوائل 2015

أعلن عن مقتله في 2015

عمر:

من مواليد 1991

تابع أنصار الشريعة

قتل خلال المواجهات مع الجيش في “بنينا” في 2014

ظهر الأب حينها في صوره وهو يؤبنه ويغطي كفنه راية تنظيم أنصار الشريعة