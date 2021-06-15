إنفوغرافيك ا النفط الصخري في ليبيا

15 يونيو، 2021 2:52 م
45
إنفوغرافيك-أخبارليبيا24
إنفوغرافيك-أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

الاحتياطي عن الاكتشاف: 48 مليار برميل.

الاحتياطي الحالي 2021: 613 مليار برميل.

الاحتياطي المؤكد القابل للاستخراج: 26 مليار برميل.

تأتي ليبيا ثانياً في ترتيب الدول العربية كالاتي:

1- البحرين 80 مليار برميل

2- ليبيا 26 مليار برميل

3- الجزائر 5.7 مليار برميل

4- مصر 4.6 مليار برميل

5- تونس 1.2 مليار برميل

تأتي ليبيا سابعةً في الترتيب العالمي كالاتي:

1- البحرين 80 مليار برميل

2- روسيا 75 مليار برميل

3- الولايات المتحدة. 58 مليار برميل

4- باكستان 58 مليار برميل

5- الصين 32 مليار برميل

6- الأرجنتين 27 مليار برميل

7- ليبيا 26 مليار برميل

8- أستراليا 18 مليار برميل

9- فنزويلا 13 مليار برميل

10- المكسيك 13 مليار برميل

المصدر وكالة الطاقة الأمريكية

15 يونيو، 2021 2:52 م
45

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