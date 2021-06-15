إنفوغرافيك ا النفط الصخري في ليبيا
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
الاحتياطي عن الاكتشاف: 48 مليار برميل.
الاحتياطي الحالي 2021: 613 مليار برميل.
الاحتياطي المؤكد القابل للاستخراج: 26 مليار برميل.
تأتي ليبيا ثانياً في ترتيب الدول العربية كالاتي:
1- البحرين 80 مليار برميل
2- ليبيا 26 مليار برميل
3- الجزائر 5.7 مليار برميل
4- مصر 4.6 مليار برميل
5- تونس 1.2 مليار برميل
تأتي ليبيا سابعةً في الترتيب العالمي كالاتي:
1- البحرين 80 مليار برميل
2- روسيا 75 مليار برميل
3- الولايات المتحدة. 58 مليار برميل
4- باكستان 58 مليار برميل
5- الصين 32 مليار برميل
6- الأرجنتين 27 مليار برميل
7- ليبيا 26 مليار برميل
8- أستراليا 18 مليار برميل
9- فنزويلا 13 مليار برميل
10- المكسيك 13 مليار برميل
المصدر وكالة الطاقة الأمريكية