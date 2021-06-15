إنفوغرافيك ا أسوء عشر مدن للعيش بها في العالم في عام 2021

15 يونيو، 2021 1:56 ص
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إنفوغرافيك-أخبارليبيا24
إنفوغرافيك-أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

1. كركاس – فنزويلا : الترتيب 131 المؤشر 41.7 الاستقرار 35 العناية الصحية 25.0 الثقافة والبيئة 45.6 التعليم 58.3 البنية التحتية 53.6

2. دوالا – الكاميرون: الترتيب 132 المؤشر 38.6 الاستقرار 60 العناية الصحية 12.5 الثقافة والبيئة 40.3 التعليم 25.0 البنية التحتية 42.9

3. هراري – زيمبابوي: الترتيب 133 المؤشر 36.6 الاستقرار 40 العناية الصحية 12.5 الثقافة والبيئة 44.4 التعليم 58.3 البنية التحتية 35.7

4. كراتشي – الباكستان: الترتيب 134 المؤشر 36.2 الاستقرار 20 العناية الصحية 33.3 الثقافة والبيئة 33.3 التعليم 58.3 البنية التحتية 51.8

5. طرابلس – ليبيا: الترتيب 135 المؤشر 34.2 الاستقرار 30 العناية الصحية 29.2 الثقافة والبيئة 33.8 التعليم 41.7 البنية التحتية 41.1

6. الجزائر – الجزائر: الترتيب 136 المؤشر 34.1 الاستقرار 35 العناية الصحية 29.2 الثقافة والبيئة 37.3 التعليم 41.7 البنية التحتية 30.4

7. دكا – بنغلاديش: الترتيب 137 المؤشر 33.5 الاستقرار 55 العناية الصحية 16.7 الثقافة والبيئة 30.8 التعليم 33.3 البنية التحتية 26.8

8. بورت مورسبي: بابوا غينيا الجديدة الترتيب 138 المؤشر 32.5 الاستقرار 30 العناية الصحية 16.7 الثقافة والبيئة 36.1 التعليم 33.3 البنية التحتية 46.4

9. لاقوس – نيجيريا: الترتيب 139 المؤشر 31.2 الاستقرار 20 العناية الصحية 20.8 الثقافة والبيئة 41.0 التعليم 25.0 البنية التحتية 46.4

10 دمشق – سوريا : الترتيب 140 المؤشر 26.5 الاستقرار 20 العناية الصحية 16.7 الثقافة والبيئة 36.8 التعليم 25.0 البنية التحتية 32.1

المصدر : The Economist Intelligence Unit

15 يونيو، 2021 1:56 ص
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