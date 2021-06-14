مكسرات وفواكه مشكلة.. احتياجات يومية على طاولة مكتب وزير النفط والغاز

14 يونيو، 2021 10:09 ص
94
أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

في مراسلة رسمية طالب مدير مكتب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بتوفير احتياجات يومية لمكتب الوزير بشكل دائم ومستمر.

وشملت الاحتياجات، مياه النبع 0.5 لتر، وفواكه مشكلة طازجة، ومكسرات مشكلة، وقهوة عربية بالحبهان، بالإضافة إلى لبن وتمر.

جاء ذلك في مراسلة رسمية مسربة وجهها  مدير مكتب وزير النفط والغاز، عادل البي، إلى مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات بالمؤسسة الوطنية للنفط طالبها فيها بتوفيرها بشكل مستمر على مكتب وزير النفط والغاز.

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14 يونيو، 2021 10:09 ص
94

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