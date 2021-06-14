مصادر تكشف لـ”أخبارليبيا24″ مصير المتهمين في قضية الفتاة الأردنية في بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

علمت “أخبارليبيا24″ من مصادر مطلعة اليوم الإثنين أنه تم الإفراج على ثلاثة متهمين في قضية الفتاة الأردنية التي تم حلق شعرها في فيديو مرئي صادم بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت المصادر في تصريح خاص إن عملية الإفراج جاءت بعد تمديد فترة حبسهم على ذمة التحقيق، ولكن لم تأتي الضحية لتقديم شكوى إلى الجهات المختصة حول ما تعرضت له من قبل المتهمين الثلاثة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم إلقاء القبض عليهم من قبل الإدارة العامة للبحث الجنائي الذي استند على الفيديو المرئي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعترافهم خلال الاستدلال والتحقيق بالواقعة.

وأفادت المصادر أنه بعد إحالة المتهمين للنيابة تم الإفراج عليهم بسبب عدم تقديم شكوى أو بلاغ من الفتاة التي ظهرت بالفيديو.

وكان مسؤول أمني صرح لـ”أخبارليبيا24” أمس الأحد أنه تم القبض على المتهمين في قضية اختطاف وحلاقة شعر الفتاة الأردنية.