عُمدة غريان يطالب بالكف عن التعديات على خطوط المياه

أخبار ليبيا24

ناشد عميد بلدية غريان يوسف بديري، الإثنين، المواطنين للمساعدة في الكف عن التعديات على خطوط نقل المياه الخاصة بمشروع النهر الصناعي، لضمان وصولها إلى المدينة ومدن ومناطق الجبل.

وأعرب عميد البلدية، عن استيائه من استمرار التعديات على خطوط المياه الخاصة بالنهر الصناعي، على الرغم من جهود فرق الصيانة لمعاجلتها.

وقال بديري، لأخبار ليبيا 24، إنه على الرغم من المجهودات الجبارة التي يبذلها جهاز النهر وفرق الصيانة التابعة له وفرق خطوط النقل لإيصال المياه إلى المدينة والتحديات المتزايدة، إلا أن الاستهتار وعدم المسؤولية تتسبب في تعطيل هذه المجهودات والمقدرات.

وأضاف، أن التعديات خطيرة على خطوط النقل والصمامات خارج المدينة وداخلها، أدى إلى تعطيل عمليات ضخ المياه وتعبئة خزان بوزيان وتوزيع المياه، وأبرزها الاعتداء على المحطة رقم (79+473 B/O) على خط ترهونة بوزيان من قبل بعض المواطنين.

وأوضح بديري، أنه نتيجة لضغط المياه العالي تأخرت محاولة السيطرة على التسريب ليوم كامل تقريبًا، ولكن بمجهودات كبيرة ومخاطرة استطاعت فرق الصيانة وخطوط النقل من التغلب عليه.

وشدد عميد بدلية غريان على ضرورة أن يكف المواطنين عن هذه التعديات المتكررة، للحفاظ على مقدرات الشركة والمواطن، ولضمان وصول دائم للمياه لكل مناطق البلدية والجبل.