عصملي_تسكت : هاشتاق يُلهب مواقع التواصل في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

تصدر هاشتاق “#عصملي_تسكت” ترند مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا وذلك عقب تعليق جلسة مجلس النواب بسبب خلاف شب بين عضو مجلس النواب المعارض للتواجد التركي في ليبيا النائب عن مدينة سبها، مصباح دومة، وعضو المجلس الآخر المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين والمقاطع لجلسات النواب قبل الاتفاق السياسي النائب، عبد الوهاب زويلة.

وخلال جلسة النواب اليوم الاثنين، والخاصة باعتماد الميزانية العامة، عبر عضو المجلس مصباح دومة عن امتعاضه من زيارة الوفد التركي الذي ترأسه وزير الدفاع، خلوصي آكار، إلى مقر الحكومة في طرابلس مطالبا المجلس بضرورة مسائلة المجلس الرئاسي كونه القائد الأعلى للجيش الوطني.

وقاطع عضو المجلس عبدالوهاب زويلة كلمة دومة معترضا عن حديثه، الأمر الذي دعا دومة بالقول “عصملي تسكت” الأمر الذي تسبب في مشادة كلامية وصلت إلى حد التلامس بالأيدي.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمات النائب مصباح دومة معبرين عن رفضهم للاحتلال التركي.

وكتب أحد النشطاء مرفقا صورة النائب مصباح دومة قائلا “إنه صوت مقاوم أنعش فينا الآمال بكثرة الأصوات المعارضة للتواجد التركي البغيض داخل أروقة مجلس النواب، إنه صوت مصباح دومة، يجب التصدي للأتراك ولمناصري تواجدهم في ليبيا، ويجب إظهار عمالتهم للنظام التركي أمام الناس”.

فيما كتب ناشط آخر، “أن مصباح دومة يعبر عن صوت الشارع الليبي الرافض للتواجد التركي في ليبيا”، وأبدى ذات الناشط امتعاضه من زيارة الوفد التركي الأخيرة إلى طرابلس.

يشار إلى أن مجلس النواب علق جلسته المنعقدة لاعتماد الميزانية العامة للدولة بمقره في مدينة طبرق إلى يوم غد الثلاثاء، وذلك نتيجة خلافات داخلية وجدل حاد بين أعضاء المجلس، لما أثارته الاعتراضات عن زيارة الوفد التركي إلى طرابلس.