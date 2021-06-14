#عصملي_تسكت : هاشتاق يُلهب مواقع التواصل في ليبيا
أخبار ليبيا 24 – خاص
تصدر هاشتاق “#عصملي_تسكت” ترند مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا وذلك عقب تعليق جلسة مجلس النواب بسبب خلاف شب بين عضو مجلس النواب المعارض للتواجد التركي في ليبيا النائب عن مدينة سبها، مصباح دومة، وعضو المجلس الآخر المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين والمقاطع لجلسات النواب قبل الاتفاق السياسي النائب، عبد الوهاب زويلة.
وخلال جلسة النواب اليوم الاثنين، والخاصة باعتماد الميزانية العامة، عبر عضو المجلس مصباح دومة عن امتعاضه من زيارة الوفد التركي الذي ترأسه وزير الدفاع، خلوصي آكار، إلى مقر الحكومة في طرابلس مطالبا المجلس بضرورة مسائلة المجلس الرئاسي كونه القائد الأعلى للجيش الوطني.
وقاطع عضو المجلس عبدالوهاب زويلة كلمة دومة معترضا عن حديثه، الأمر الذي دعا دومة بالقول “عصملي تسكت” الأمر الذي تسبب في مشادة كلامية وصلت إلى حد التلامس بالأيدي.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمات النائب مصباح دومة معبرين عن رفضهم للاحتلال التركي.
وكتب أحد النشطاء مرفقا صورة النائب مصباح دومة قائلا “إنه صوت مقاوم أنعش فينا الآمال بكثرة الأصوات المعارضة للتواجد التركي البغيض داخل أروقة مجلس النواب، إنه صوت مصباح دومة، يجب التصدي للأتراك ولمناصري تواجدهم في ليبيا، ويجب إظهار عمالتهم للنظام التركي أمام الناس”.
فيما كتب ناشط آخر، “أن مصباح دومة يعبر عن صوت الشارع الليبي الرافض للتواجد التركي في ليبيا”، وأبدى ذات الناشط امتعاضه من زيارة الوفد التركي الأخيرة إلى طرابلس.
يشار إلى أن مجلس النواب علق جلسته المنعقدة لاعتماد الميزانية العامة للدولة بمقره في مدينة طبرق إلى يوم غد الثلاثاء، وذلك نتيجة خلافات داخلية وجدل حاد بين أعضاء المجلس، لما أثارته الاعتراضات عن زيارة الوفد التركي إلى طرابلس.