سيرين.. طفلة ليبية تتمرد على طفولتها بكتابة القصة القصيرة

14 يونيو، 2021 9:47 ص
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أخبار ليبيا 24

على الرغم من صغر سنها، إلا أن الطفلة الليبية، سيرين حافظ سعد عاشور، استطاعت أن تتميز وتبدع في أولى كتاباتها القصية.

سيرين البالغة من العمر 11 عاماً لم تكن اهتماماتها كسائر أقرانها من الفتيات في عمرها بالألعاب والمرح بل قرأتها للكتب وتفوقها الدراسي منحها مهارة كتابة القصة القصيرة.

نسجت سيرين قصتها الأولى بخيوط خيالها الطفولي الخصب لتخطو أولى خطواتها في عالم القصة القصيرة.

ويقول والد الطفلة، حافظ سعد عاشور، “فاجأتني ابنتي بمحاولتها الأولى لكتابة قصة قصيرة” مؤكدا عزمه على تنمية قدراتها من خلال التوجيه والنصح والقراءة المستمرة.

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14 يونيو، 2021 9:47 ص
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