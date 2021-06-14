رقابة الأغذية ببنغازي تحذّر من وجود “خس” ملوث بالأسواق وتطالب بسحبه

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طالبت رقابة الأغذية والأدوية في بنغازي، اليوم الإثنين، جهاز الحرس البلدي بسحب مُنتج “الخس” من أسواق الخضروات، محذرة من وجود فطريات بالنبتة الغذائية.

جاء ذلك في خطاب جهه مدير فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي محمود علي عمران الزايدي، الى رئيس غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي.

وحذّر الزايدي، من وجود بقايا مبيد فطري أزرق اللون على النبتة، عثر عليه خلال جولات وحملات تفتيشية للمركز على أسواق ومحلات الخضار.

وطالب الزايدي جهاز الحرس البلدي بسحب الكمية من السوق واتلافها على وجهه السرعة، لخطورة ذلك على صحة المواطن.