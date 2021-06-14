خلال لقائه اقعيم.. المنفي يتعهد بحلحلة العراقيل التي تواجه وزارة الداخلية

14 يونيو، 2021 12:03 م
18
أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ، مع وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، كيفية حلحلة العراقيل التي تواجه عمل وزارة الداخلية.

وأثنى المنفي خلال اللقاء الذي عقد بكتبه بطرابلس على عمل وزارة الداخلية وعناصر الشرطة، داعيا اقعيم إلى طرح جل العراقيل للنظر في كيفية مساهمة المجلس الرئاسي في حلحلتها.

وطرح اقعيم أهم متطلبات منتسبي الداخلية المتعلقة واحتياجات عناصرها  بكل ما يخص مصلحة المواطنين.

وأكد المنفي خلال اللقاء على مساندة ودعم كافة المؤسسات الخدمية للنهوض بها للمستوى الأفضل والأمثل فيما يخص العمل الوطني الذي يقدمه رجال المؤسسة الشُرطية في كافة أرجاء ليبيا.

الوسوم
14 يونيو، 2021 12:03 م
18

مقالات ذات صلة

أخبار ليبيا 24

بعد المشادة الكلامية بين الأعضاء.. العرفي يؤكد لـ أخبار ليبيا 24 أن جلسة النواب ستستأنف بعد قليل 

14 يونيو، 2021 1:59 م

البريقة للنفط تفند شائعات إيقاف عمليات التشغيل بمستودع رأس المنقار

14 يونيو، 2021 1:19 م
أخبار ليبيا 24

اللافي يتنصل من هجوم ميليشيا الفار على مقر أمني في العجيلات

14 يونيو، 2021 1:16 م
أخبار ليبيا 24

اليوم.. النواب يناقش اعتماد الميزانية العامة في طبرق

14 يونيو، 2021 11:59 ص
زر الذهاب إلى الأعلى