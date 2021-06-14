خلال لقائه اقعيم.. المنفي يتعهد بحلحلة العراقيل التي تواجه وزارة الداخلية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ، مع وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، كيفية حلحلة العراقيل التي تواجه عمل وزارة الداخلية.

وأثنى المنفي خلال اللقاء الذي عقد بكتبه بطرابلس على عمل وزارة الداخلية وعناصر الشرطة، داعيا اقعيم إلى طرح جل العراقيل للنظر في كيفية مساهمة المجلس الرئاسي في حلحلتها.

وطرح اقعيم أهم متطلبات منتسبي الداخلية المتعلقة واحتياجات عناصرها بكل ما يخص مصلحة المواطنين.

وأكد المنفي خلال اللقاء على مساندة ودعم كافة المؤسسات الخدمية للنهوض بها للمستوى الأفضل والأمثل فيما يخص العمل الوطني الذي يقدمه رجال المؤسسة الشُرطية في كافة أرجاء ليبيا.