حملة تبرع في طبرق بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

أخبار ليبيا 24-خاص

انطلقت في طبرق الإثنين حملة للتبرع بالدم بميدان الشهداء والجامعة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يصادف يوم 14 يونيو من كل عام.

وقال، المبروك سعد المنفي، عضو اللجنة المشرفة على حملة التبرع بالدم، إنه تم تجهيز هذه الأماكن بسيارتين إسعاف وأطقم طبية، لافتا إلى أن الحملة نظمت تحت إشراف بنك الدم ودعم من مكتب الخدمات الصحية وبالتعاون مع مؤسسة ترياق الأمل لعلاج ودعم مرضى الأورام.

وأضاف، أنه سوف يعقب هذه الحملة ندوة علمية في فندق دار السلام تختص بأوراق علمية عن أهمية ثقافة التبرع بالدم.