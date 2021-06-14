حرس السواحل الليبية ينقذ 338 مهاجرًا غير شرعي

أخبارليبيا24

ذكر الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الإثنين أن أحد زوارق الدورية التابع لحرس السواحل تمكن مساء أمس الأحد من إنقاذ 338 مهاجر.

في إطار الجهود الأنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر تمكن

وأضاف الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان البحرية أن المهاجرين من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 5 قوارب.

وأوضح أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (راس أجدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأفاد الناطق الرسمي أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.