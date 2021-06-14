حرس السواحل الليبية ينقذ 338 مهاجرًا غير شرعي

14 يونيو، 2021 11:48 م
14
إنقاذ مهاجرين
إنقاذ مهاجرين

أخبارليبيا24

ذكر الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الإثنين أن أحد زوارق الدورية التابع لحرس السواحل تمكن مساء أمس الأحد من إنقاذ 338 مهاجر.

في إطار الجهود الأنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر تمكن

وأضاف الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان البحرية أن المهاجرين من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 5 قوارب.

وأوضح أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (راس أجدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأفاد الناطق الرسمي أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

14 يونيو، 2021 11:48 م
14

مقالات ذات صلة

مطار طبرق الدولي

لجنة مختصة تزور مطار طبرق الدولي

15 يونيو، 2021 12:31 ص
سحب الخس في بنغازي

الحرس البلدي بنغازي يسحب “الخس” من السوق

14 يونيو، 2021 11:05 م
رسومات في كهف_ليبيا

اكتشاف رسومات في أحد الكهوف المطلة على البحر شرق ليبيا

14 يونيو، 2021 10:29 م
مصرف ليبيا المركزي

المركزي يؤكد توفر السيولة في المصارف التجارية

14 يونيو، 2021 9:54 م
زر الذهاب إلى الأعلى