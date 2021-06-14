حرس السواحل الليبية ينقذ 338 مهاجرًا غير شرعي
أخبارليبيا24
ذكر الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الإثنين أن أحد زوارق الدورية التابع لحرس السواحل تمكن مساء أمس الأحد من إنقاذ 338 مهاجر.
في إطار الجهود الأنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر تمكن
وأضاف الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان البحرية أن المهاجرين من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 5 قوارب.
وأوضح أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (راس أجدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأفاد الناطق الرسمي أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.