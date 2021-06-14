تعليق جلسة مجلس النواب إثر مشادة حول زيارة الوفد التركي الأخيرة إلى طرابلس

14 يونيو، 2021 3:05 م
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أرشيف- مجلس النواب الليبي

أخبار ليبيا24

علّق مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية، إثر مشادة بين عضوين من أعضائه حول زيارة الوفد التركي الأخيرة إلى العاصمة طرابلس.

وأعلن المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، تعليق جلسة مجلس النواب إلى يوم غد الثلاثاء.

وانعقدت الجلسة اليوم لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

 

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14 يونيو، 2021 3:05 م
39

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