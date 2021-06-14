بعد المشادة الكلامية بين الأعضاء.. العرفي يؤكد لـ أخبار ليبيا 24 أن جلسة النواب ستستأنف بعد قليل

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن الجلسة ستستأنف بعد قليل بعد تعليقها لمدة نصف ساعة، بسبب خلاف شب بين بعض الاعضاء.

وأوضح العرفي لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، أن الجلسة لم تعلق بشكل نهائي، وأن كافة الاعضاء الحاضرين متواجدين، وسيتم استئناف الجلسة بعد قليل.

وعلق مجلس النواب جلسته المنعقدة لاعتماد الميزانية العامة للدولة بمقره في مدينة طبرق، وذلك نتيجة خلافات داخلية وجدل حاد بين أعضاء المجلس، حيث أثارت زيارة الوفد التركي الذي يرأسه وزير الدفاع خلوصي آكار رفقة عدد من المسؤولين الأتراك رفيعي المستوى، إلى مقر الحكومة في طرابلس جدلا بين أعضاء مجلس النواب.