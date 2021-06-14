اليوم.. النواب يناقش اعتماد الميزانية العامة في طبرق

14 يونيو، 2021 11:59 ص
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

يناقش مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، في جلسة رسمية يعقدها في مقره بمدينة طبرق، مشروع قانون الميزانية العامة وملف المناصب السيادية.

الجلسة الرسمية كان قد دعت لها هيئة الرئاسة إلى أعضاء المجلس، من أجل المشاركة في الجلسة لاستكمال مناقشاته حول الميزانية العامة.

وكان قد علّق المجلس جلسته الأخيرة التي عقدها في 25 مايو الماضي، وأقر فيها الباب الأول من مشروع الميزانية الخاص بالمرتبات وما في حكمها، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن المجلس بزيادة مرتبات المعلمين وقانوني الشرطة والجامعات.

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14 يونيو، 2021 11:59 ص
25

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