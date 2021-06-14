المصرف المركزي يدرس اتفاق توريد البضائع من تونس بموجب اعتمادات مستندية

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درس مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الإثنين، مذكرة الاتفاق الموقعة بين مصلحة الجمارك الليبية والديوانة التونسية لتنظيم دخول البضائع الموردة من تونس عبر المنافذ البرية بموجب اعتمادات مستندية.

جاء ذلك في اجتماع عقده المحافظ الصديق الكبير مع عدد من المستشارين ووحدة المعلومات المالية الليبية.

وقال المصرف المركزي، في منشور على فيسبوك، إن الاجتماع درس مذكرة الاتفاق الموقعة بين مصلحة الجمارك الليبية والديوانة التونسية لتنظيم دخول البضائع الموردة من الجمهورية التونسية عبر المنافذ البرية، بموجب اعتمادات مستندية، بما يتفق ومنشورات إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي.