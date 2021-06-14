المصرف المركزي يدرس اتفاق توريد البضائع من تونس بموجب اعتمادات مستندية

14 يونيو، 2021 5:42 م
17
ليبيا- مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا24

درس مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الإثنين، مذكرة الاتفاق الموقعة بين مصلحة الجمارك الليبية والديوانة التونسية لتنظيم دخول البضائع الموردة من تونس عبر المنافذ البرية بموجب اعتمادات مستندية.

جاء ذلك في اجتماع عقده المحافظ الصديق الكبير مع عدد من المستشارين ووحدة المعلومات المالية الليبية.

وقال المصرف المركزي، في منشور على فيسبوك، إن الاجتماع درس مذكرة الاتفاق الموقعة بين مصلحة الجمارك الليبية والديوانة التونسية لتنظيم دخول البضائع الموردة من الجمهورية التونسية عبر المنافذ البرية، بموجب اعتمادات مستندية، بما يتفق ومنشورات إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي.

الوسوم
14 يونيو، 2021 5:42 م
17

مقالات ذات صلة

فتاة أردنية - بنغازي

مصادر تكشف لـ”أخبارليبيا24″ مصير المتهمين في قضية الفتاة الأردنية في بنغازي

14 يونيو، 2021 7:56 م
سطو مسلح

إحصائية لمستشفى الجلاء تكشف بالأعداد ضحايا السطو المسلح بعدد من المدن

14 يونيو، 2021 6:06 م

#عصملي_تسكت : هاشتاق يُلهب مواقع التواصل في ليبيا

14 يونيو، 2021 4:48 م
ليبيا- الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

أكثر من 333 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في ليبيا

14 يونيو، 2021 4:42 م
زر الذهاب إلى الأعلى