المركزي يؤكد توفر السيولة في المصارف التجارية

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كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي أن أرصدة الخزائن لدى المصارف التجارية تتوفر فيها سيولة نقدية بقيمة 2.8 مليار دينار موزعة على المصارف التجارية.

وأضاف المصدر – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – رصيد الخزائن لدى فروع مصرف الجمهورية بلغ 435 مليون دينار وخزائن فروع المصرف التجاري الوطني 249 مليون دينار وخزائن فروع مصرف الوحدة 235 مليون دينار.

وأشار المصدر إلى أن رصيد خزائن فروع مصرف الصحاري 209 مليون دينار وخزائن فروع مصرف شمال افريقيا 164 مليون دينار وخزائن فروع مصرف التجارة والتنمية 28 مليون دينار وخزائن فروع مصرف الأمان 442 مليون دينار وخزائن فروع المصرف الإسلامي الليبي 234 مليون دينار.

وأوضح المصدر أن رصيد خزائن فروع مصرف النوران بلغت 170 مليون دينار وخزائن فروع مصرف اليقين 197 مليون دينار وخزائن فروع المصرف المتحد 149 مليون دينار وخزائن فروع مصرف السراي 48 مليون دينار وخزائن فروع مصرف الواحة 58 مليون دينار.

وأكد أن خزائن فروع المصرف المتوسط بلغت 25 مليون دينار وخزائن فروع المصرف التجاري العربي 25 مليون دينار وخزائن فروع مصرف الوفاء 40 مليون دينار وخزائن فروع مصرف الاندلس 12 مليون دينار ومصرف الخليج الاول 53 مليون دينار.

وذكر المصدر أن توفر هذه الأرصدة يعكس توفر رصيد كبير من السيولة لدى كافة المصارف وتعمل إداراتها على توزيعه على زبائنها بشكل منتظم وفقا للخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وأشار المصدر إلى أن المصرف المركزي يدعو المصارف التي بحاجة إلى مبالغ إضافية للتواصل مع أقسام الإصدار بكافة مناطق ليبيا بشكل يومي لاستلام احتياجاتها من السيولة.