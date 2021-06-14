اللافي يتنصل من هجوم ميليشيا الفار على مقر أمني في العجيلات

أخبار ليبيا 24

تنصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي من الهجوم الذي نفذته ميليشيا الفار على مقر الإسناد الأمني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بمدينة العجيلات.

وطالب اللافي الأطراف المتنازعة في المدينة بوقف التحشيدات والعمليات القتالية، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل من تسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين أو الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت قد هاجمت ميليشيا الفار المقربة من اللافي بمهاجمة مقر الإسناد الأمني بالعجيلات بعد سرقة ونهب محتوياته.

وشهدت العجيلات، يومي الخميس والجمعة، اشتباكات بين عدد من المليشيات المسلحة من مدينتي الزاوية والعجيلات، أدت إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.