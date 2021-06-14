القبض على الجناة في حادثة طعن سائق سيارة الأجرة المسن في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقى قسم البحث الجنائي طبرق القبض على مرتكبي جريمة طعن سائق سيارة الأجرة المسن، ليسدل بذلك الستار على الجريمة التي هزت المدينة.

وقال رئيس قسم البحث الجنائي طبرق، المقدم سامي إدريس نصر، في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، “إن الجناة ألقي القبض عليهم مختبئين في أحد الأحياء، بعد مرور ثلاثة أيام من التحري والعمل الدؤوب الذي واصل فيه أعضاء البحث الجنائي الليل بالنهار”، وأشار نصر إلى أنه تم العثور على سيارة الرجل المسن التي سرقها الجناة.

وأوضح نصر، بأن الجناة بعد اعترفوا بما نسب إليهم بعد الاستدلال معهم،وتابع نصر، “الجناة الآن رهن التحقيق وستم إحالتهم إلى النيابة العامة”.

يذكر أن جريمة طعن سائق سيارة أجرة مسن وسرقة سيارته من قبل شابين كادت أن تودي بحياته.