الجراري : على مجلس النواب إيجاز ميزانية التحول كاملة الجراري : هناك فساد فى جل القطاعات ويقع اللوم على النواب والجهات الرقابية

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجرارى أعضاء مجلس النواب اتخاذ القرار بإيجاز ميزانية التحول كاملة لكى نضع اللوم على الحكومة بعد ذلك .

الجراري أوضح في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الجميع يعلم أن البند الأول مرتبات سواء اعتمدت الميزانية أو لم تعتمد، والباب الثانى تجهيزات للحكومة والأهم هو البند الثالث لأن أكثر من ‎%‎60 من القطاع الخاص فى انتظار ميزانية التحول .

وتابع أنه يجيز الباب الثالث على المشاريع المتعاقد عليها والمشاريع تحت الإنجاز والدفعات المنتهية الجاهزة للدفع حيث أنجزت لصالح الحكومة والمواد المشتراه من المحلات والشركات تقيد على المستخلص ونسب المشاريع متفاوتة تصل إلى ‎%‎80 وإيقاف العمل بها يعتبر إهدار المال العام .

وذكر أن تحريك قطاع الزراعة أمر ملح جدًا ليرفع مؤشرات الاقتصاد ولإيجاد فرص عمل والحفاظ على العملة الصعبة لاستيراد الخضروات والفواكه .

وقال إن هناك فساد فى جل القطاعات ويقع اللوم على النواب والجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن عدم إيجاز الميزانية يعتبر عجز من الأجهزة الرقابية ولايجوز أن يتحمل الشعب عجز الأجهزة الرقابية والضبطية من ردع سراق المال العام .