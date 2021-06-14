البريقة للنفط تفند شائعات إيقاف عمليات التشغيل بمستودع رأس المنقار

أخبار ليبيا 24

فندت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف وخروج عمليات التشغيل بمستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن عمليات التشغيل بمستودع بنغازي تسير بشكل اعتيادي، مشيرة إلى تسيير حركة دخول وخروج مخرجات الوقود والغاز وفقاً للخطط التنفيذية اليومية دون أي عراقيل.

و أهابت الشركة بالمواطنين بعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة التي قد تتسبب حدوث إرباك بمحطات توزيع الوقود دون أي مبرر.