الإعلام الحربي يعلن مقتل آمر سرية شهداء الواو في انفجار لغم أرضي بالقرب من جبال الهروج

14 يونيو، 2021 4:23 م
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ليبيا- آمر سرية شهداء الواو علي محمد التباوي

أخبار ليبيا24

أعلن عضو شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، المنذر الخرطوش، وفاة آمر سرية شهداء الواو “علي محمد عثمان التباوي” جراء انفجار لغم أرضي بجبال الهروج.

وجبال الهروج جنوب غرب ليبيا تعد من المخابئ التي يختبئ فيها عناصر فلول تنظيم داعش، حيث سبق للقوات المسلحة أن تمكنت من قتل العشرات منهم في عمليات نوعية.

وقال الخرطوش، لأخبار ليبيا 24، الإثنين، إن التباوي توفي جراء انفجار لغم أرضي زرعته التنظيمات الإرهابية بجبال الهروج، وذلك خلال دورية استطلاع بالقرب من تمسه بالجنوب الغربي لليبيا.

ولفت الخرطوش، إلى أن التباوي شارك في كافة المعارك منذ 2015 ضد التنظيمات الإرهابية.

وأعرب الخرطوش عن تعازيه الحارة إلى أسرة الفقيد وزملاءه في سرية شهداء الواو، وبالقوات المسلحة الليبية.

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14 يونيو، 2021 4:23 م
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