اكتشاف رسومات في أحد الكهوف المطلة على البحر شرق ليبيا

أخبارليبيا24

أعلنت مصلحة الآثار الليبية أنه تم اكتشاف رسومات صخرية في أحد الكهوف الكبيرة في منطقة ميراد مسعود 60 كيلو متر غرب مدينة البيضاء شرق ليبيا.

وأوضحت المصلحة أن بلاغًا ورد من المقدم زائد صالح مسعود بخصوص وجود رسومات صخرية في منطقة ميراد مسعود داخل كهف كبير على شاطئ البحر.

وأضافت المصلحة أن مكتب آثار طلميثة ومراقبة آثار توكرة توجهوا إلى عين المكان، حيث تبين أنه كهف كبير يتكون من ثلاث فتحات محفورة في الصخر.

وأفادت المصلحة أن الكهف يقع شرق موقع العقلة بحوالي 2 كم وعلى حافة وادي المعروف باسم وادي الشويعر من الجهة الغربية وهو يطل على البحر مباشرة وله طريق منقور في الصخر من الجهة الشرقية.

وأشارت مصلحة الآثار الليبية إلى ان الكهف يحوي رسومات صخرية متمثلة في أشكال آدمية وحيوانية والكثير من الكسر والبقايا الحجرية والعظام مثل الفؤوس والسهام الحجرية.

وأكدت المصلحة أن كل هذه الدلائل تشير إلى أن هذا الموقع يرجع لفترة ما قبل التاريخ، مرجحة أنه من المحتمل أن يكون هذا الموقع اكتشافا جديدا.