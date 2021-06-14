إحصائية لمستشفى الجلاء تكشف بالأعداد ضحايا السطو المسلح بعدد من المدن

أخبار ليبيا24

كشف إحصائية لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي بلوغ عدد ضحايا السطو المسلح منذ بداية العام الجاري، والتي استقبلها من عدة مناطق.

وبيّنت الإحصائية، التي اطلعت عليها أخبار ليبيا24، أن عدد ضحايا السطو المسلح منذ مطلع العام وحتى 14 يونيو الجاري بلغت قتيلًا و23 مصابًا.

وتسلم مستشفى الجلاء خلال العام الماضي قتيلان و15 مصابًا.

وظهر في الإحصائية أن غالبية ضحايا السطو المسلح من العمالة الوافدة المقيمة في ليبيا.

كما أبرزت الإحصائية، أن الحالات التي جرى استقبالها خلال تلك الفترة، قدمت من بنغازي وطبرق وأوجلة والكفرة وسبها ومرزق.

وبيّنت أن المناطق التي ينشط فيها السطو المسلح ببنغازي، هي بوعطني وقنفودة وأرض زواوة والسلماني والقوارشة والهواري وشبنة والمنطقة الصناعية.