أمغيب: تركيا تريد أن تؤكد سيطرتها على طرابلس قبل انطلاق مؤتمر برلين 2

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن تركيا أرادت إرسال عدة رسائل للمجتمع الدولي، بزيارة وفدها الوزاري، إلى طرابلس، وذلك قبيل انطلاق مؤتمر برلين 2، المقررة في 23 يونيو الجاري.

وأوضح امغيب في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك، أن “رسائل الغزاة الأتراك للمجتمع الدولي قبل مؤتمر برلين 2 تؤكد أنها من تسيطر على العاصمة طرابلس، وأن السلطة التنفيذية الجديدة لا تستطيع أن ترفض ما يطلبه الأتراك وأنها تحت حمايتهم”.

وتابع امغيب أنه من ضمن الرسائل “أنه لن يكون هنالك أي حديث عن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر إلا بعد موافقة الأتراك وأن ما ينتج عنها في حال موافقة الأتراك يجب أن يضمنوا أن يكون تابعاً لهم”.

وأكد أمغيب أن الأتراك يؤكدون أيضا أن الطريق الساحلي لن يفتح خاصة وهم غير معترفين بأي دور للجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

واختتم أمغيب قائلا، الأتراك يتحدون بشكل واضح كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وكل ما تم التوصل إليه من اتفاقات وتفاهمات أشرفت عليها الأمم المتحدة، مطالبا الليبيين برفض الانتهاكات التركية الصريحة لسيادة ليبيا في ظل وجود سلطة تنفيذية توافقية.