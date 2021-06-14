أكثر من 333 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في ليبيا

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تخطى عدد الذين تلقوا لقاح كورونا في ليبيا الـ333 ألف شخص، بمختلف المناطق، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس في 10 أبريل الماضي.

جاء ذلك في تصريح لمدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط اسميو، لأخبار ليبيا24.

وكشف اسميو، عن وصول شحنة جديدة يوم غد الثلاثاء من اللقاح الروسي سبوتنك إلى ليبيا، لافتًا إل أنها تقدر بنحو 100 ألف جرعة.

ورجح اسميو أن هذه الدفعة ستكون من المكون الأول (الجرعة الأولى) للقاح.

وقال اسميو، إن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد تسير بسلاسة في المراكز الصحية، وقد تلقى اللقاح حتى الآن 333.338 ألف شخص حتى هذه اللحظة.