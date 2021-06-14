أكثر من 333 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في ليبيا

14 يونيو، 2021 4:42 م
22
ليبيا- الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

أخبار ليبيا24

تخطى عدد الذين تلقوا لقاح كورونا في ليبيا الـ333 ألف شخص، بمختلف المناطق، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس في 10 أبريل الماضي.

جاء ذلك في تصريح لمدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط اسميو، لأخبار ليبيا24.

وكشف اسميو، عن وصول شحنة جديدة يوم غد الثلاثاء من اللقاح الروسي سبوتنك إلى ليبيا، لافتًا إل أنها تقدر بنحو 100 ألف جرعة.

ورجح اسميو أن هذه الدفعة ستكون من المكون الأول (الجرعة الأولى) للقاح.

وقال اسميو، إن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد تسير بسلاسة في المراكز الصحية، وقد تلقى اللقاح حتى الآن 333.338 ألف شخص حتى هذه اللحظة.

الوسوم
14 يونيو، 2021 4:42 م
22

مقالات ذات صلة

فتاة أردنية - بنغازي

مصادر تكشف لـ”أخبارليبيا24″ مصير المتهمين في قضية الفتاة الأردنية في بنغازي

14 يونيو، 2021 7:56 م
سطو مسلح

إحصائية لمستشفى الجلاء تكشف بالأعداد ضحايا السطو المسلح بعدد من المدن

14 يونيو، 2021 6:06 م
ليبيا- مصرف ليبيا المركزي

المصرف المركزي يدرس اتفاق توريد البضائع من تونس بموجب اعتمادات مستندية

14 يونيو، 2021 5:42 م

#عصملي_تسكت : هاشتاق يُلهب مواقع التواصل في ليبيا

14 يونيو، 2021 4:48 م
زر الذهاب إلى الأعلى