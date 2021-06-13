وصول مواد كيميائية إلى محطة تحلية المياه بالجغبوب جنوب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الفرع البلدي الجغبوب إدريس عبدالله التواتي وصل المواد الكيميائية التشغيلية إلى محطة تحلية المياه بالفرع البلدي الجغبوب .

التواتي قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن المواد التي وصلت سوف تساهم في تشغيل المحطة لمدة شهر ونصف.

ويأتي وصول هذه المواد إلى المحطة بعد زيارة عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية الشهر الماضي والذي زار المحطة واطلع على المشاكل التي تعترض أعمال المحطة منها نقص المواد التشغيلية ووعد بتوفيرها وهاهي تصل في موعدها.

وأكد التواتي أن المحطة تم تركيبها عام 2005 وتعمل بقدرة إنتاجية 1500 متر مكعب ولكنها خلال هذه الفترة تنتج حوالي 400 متر مكعب لحاجتها لصيانة عاجلة ووعدنا عميد البلدية بإجراء الصيانة ووضعها من أولويات البلدية لأنها المصدر الوحيد للمياه بالجغبوب .

يشار أن واحة الجغبوب التابعة لبلدية طبرق تقع جنوب طبرق بمسافة 280 كيلو متر ويبلغ عدد سكانها 6000 مواطن .