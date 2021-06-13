وزيرة الثقافة تعلن عزمها إنشاء ديوان للوزارة بالمنطقة الشرقية وتقترح لرئاسته رافع الفاخري

أخبار ليبيا24

عملت وكالة أخبار ليبيا24 إن وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي عثمان، أعلنت السبت، أنها بصدد إنشاء ديوانًا للوزارة في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماعها السبت في بنغازي مع عدد من مدراء المكاتب الثقافية والفنانين والأدباء والكُتاب بالمنطقة الشرقية.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الوزيرة اقترحت، تكليف مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة العامة للثقافة بالحكومة الليبية السابقة، رافع محمد الفاخري، لتولي رئاسة الديوان.

وأكدت المصادر، أن اقتراح الوزيرة بتكليف الفاخري لاقى ترحيبًا واسعًا من المجتمعين، حيث أكدت الوزيرة على أنها ستصدر قرارًا رسميًا بالخصوص لدى عودتها إلى طرابلس.