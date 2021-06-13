وزارة الرياضة تشرع في وضع مسودة للقانون الرياضي

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت اللجنة الخاصة بالمنطقة الأولى المكلفة من وزير الرياضة بالحكومة الليبية أول اجتماعاتها، وذلك لوضع مسودة تختص بقانون للرياضة في ليبيا .

وقال رئيس اللجنة المهندس حسني شمبش إن الهدف من هذه اللجنة هو وضع مسودة لقانون للرياضة ومن ثم عرضة على الجهات التشريعية .

شمبش أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – من خلال الاجتماع دعت اللجنة مجموعة من الخبراء والشخصيات الرياضية لإبداء آرائهم وذلك في أول المراحل لإعداد الورقة لعرضها على الوسط الرياضي .

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الهدف من وضع قانون الرياضة هو وضع حلول للمشاكل التي بدأت تنخر الرياضة .

وتابع ستكون هذه المرة هي الأولى في تاريخ ليبيا يتم وضع قانون خاص بالرياضة، حيث سبق هذه الخطوة بعض القوانين ولكن كانت خاصة بقانون الأندية الرياضية، أو اللجنة الأولمبية، ولكن لأول مرة تكون للرياضة بشكل كامل .

وكان وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية قد كلف عدد من اللجان في مناطق ليبيا المختلفة للعمل على دارسة وضع قانون خاص بالرياضة وذلك لحل المشاكل الكثيرة التي بدأت تعترض هذا القطاه الهام في المجتمع .

وتتكون لجنة المنطقة الأولى الخاصة بالمنطقة الشرقية المنسق فيصل فخري وبرئاسة المهندس حسني شمبش، والمستشار عزالدين الغرابي والدكتور فتحي المهشهش .