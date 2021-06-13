ناقلة نفطية ترسو بميناء الحريقة في طبرق لشحن مليون برميل

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الأحد إن الناقلة النفطية “ريدجيبوري ليسلي بي” رست على رصيف الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل إلى الصين

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ أخبارليبيا24، أن الإنتاج المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 250 إلف برميل وهو إنتاج عالي وصل إلى ربع مليون برميل يومياً بفضل جهود العاملين في هذه الحقول.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن تتم في خطوات احترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة وهو من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار إلى أن النفط الخام يصل إلى ميناء الحريقة النفطي من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو وقطر 34 بوصة.