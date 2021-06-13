نادية عمران تُعلق على اعتماد مشروع الدستور

أخبار ليبيا 24

علقت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، عن البيان الصادر حول اعتماد مشروع الدستور.

وقالت عمران لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن البيان المشترك صادر من 51 عضوا من مجلس النواب مقابل 91 عضوا من مجلس الدولة، ومن المتوقع دعمه ببيان صادر من مؤسسات المجتمع المدني، لافته أنه جاء ععقب إحالة القاعدة الدستورية المليئة بأوجه القصور والخلافات من ملتقى الحوار لمجلسي النواب والدولة وصعوبة التوافق بينهما، الأمر الذي جعل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والدولة يصدران هذا البيان، والمطالبة باعتماد مشروع الدستور كقاعدة للانتخابات يُصار بعدها للاستفتاء على المشروع.

وأوضحت عمران، أن من المعلوم أن المشروع صادر عن هيئة منتخبة من الشعب، ولا خلاف على مشروعيته ويغطى كافة الجوانب المطلوبة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.