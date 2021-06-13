مصادر تتحدث عن تكليف ردينة الفيلالي مستشارة إعلامية للمنفي

أخبارليبيا24

علمت “أخبارليبيا24″ اليوم الأحد أنه تم تكليف الشاعرة ردينة الفيلالي مستشارة إعلامية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

الفيلالي، تقيم في تركيا وزوجة النائب المنشق لؤي الغاوي وهي مسؤولة في قناة “السلام” أحد أذرع لجماعة الإخوان المسلمين الإعلامية.

وثق لها متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تشتم فيه الجيش الليبي إبان معراك طرابلس ووصفتهم بأنهم بني صهيون من الشرق آتون، حسب قولها.

ولم تتوقف عند هذا الحد بل وثق لها أيضًا وصف الجيش بـ”المغول” حيث قالت في رسالة وجهتها إلى سكان طرابلس قالت فيها :”إلى سكان طرابلس الأبية الحبيبة ستعودون إلى منازلكم علها تكونُ رُكاماً أو سراباً بعد أن مرَّ المغولُ بها”.

ظهرت وهي تلقي الأشعار أمام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إضافة إلى إلقاء أشعار يرى بعض المتابعون بأنها مبتذلة وذات إيحاء جنسي في أحد البرامج على القنوات اللبنانية.

وردينة الفيلالي هي شاعرة ليبية من مواليد طرابلس في 26-09-1981، نالت إجازة في الأدب الإنجليزي وبكالوريوس في العلوم السياسية