مسؤول أمني يكشف لـ”أخبارليبيا24″ جديد قضية حلق شعر الفتاة “الأردنية”

أخبارليبيا24- خاص

كشف مسؤول أمني اليوم الأحد تفاصيل القبض على المتهمين في قضية الفتاة الأردنية التي تم حلق شعرها في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال المسؤول الأمني لـ”أخبارليبيا24″ إنه بناء على مقطع الفيديو المرئي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه فتاة تتم حلاقة شعرها على يد مجهولين، باشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي التحري والبحث وجمع المعلومات بالخصوص، عن الفتاة والمتهمين.

وأوضح المسؤول الأمني، أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص متهمين في القضية، في المكان الذي ظهرت فيه الفتاة في الفيديو المرئي، وهو وكر يترددون عليه في منطقة القرية خلف عمارات المساكن الجاهزة – بوعطني، حيث تم ضبطهم والانتقال بهم إلى مقر البحث الجنائي بنغازي.

وأضاف المسؤول الأمني، أن المتهمون الثلاثة اعترفوا بالجرم خلال الاستدلال، وأكدوا بأنهم جميعهم كانوا في حالة سُكر، والفتاه على سابق معرفة بهم.

ولفت المصدر إلى أنه تم توقيفهم على ذمة التحقيق وإحالة القضية إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الأيام القليلة الماضية مقطع مرئي لفتاة تتم حلاقة شعرها من قبل شخص ودارت عدد من الروايات والشائعات حولها.